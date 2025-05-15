Anne olmak için gün sayıyor! Survivor Sahra Işık bebeğine vereceği ismi açıkladı

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, şimdilerde bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sahra Işık bebeğine vereceği ismi de açıkladı. Oğlunun sosyal medya hesabını bile alan Sahra Işık bebeğinin isminin 'Pamir' olacağını duyurdu.

2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve İdris Aybirdi, geçtiğimiz yıl uzun süre boşanma haberleriyle gündeme gelmişti.

Evliliklerini kurtarmak için o dönem evlilik terapistine dahi başvuran çift, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.