Apar topar ameliyat olmuştu! Devrim Özkan sağlık durumunu açıkladı

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda rol alan 26 yaşındaki güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir dönem Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, yollarını ayırma kararı almıştı.

'EN ZOR SAĞLIK PROBLEMİ'

Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıklamıştı. Güzel oyuncu, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin... Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim." demişti.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Özkan'dan günler sonra sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Özkan, "Eh toparlıyoruz" dedi.