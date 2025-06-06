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Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Nihal Candan'a organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan bu defa gündeme sağlık haberiyle geldi. Bahar Candan ablası Nihal'in yoğun bakıma alındığını açıkladı ve yardım istedi. Nihal Candan'ın son sağlık durumu hakkında açıklama ünlü tasarımcı Pınar Kerimoğlu'ndan geldi.

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Nihal Candan'a organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'
Öznur Yaslı İkier

Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Candan, uzun süredir zayıflık ve iştah problemleri yaşıyordu.

Son olarak kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ablasının hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.

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'ABLAM ÖLÜYOR!'

Bahar Candan, yaptığı paylaşımda, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor!” ifadelerini kullanarak endişesini dile getirdi.

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Yoğun bakımda tedavisi süren Nihal Candan’ın son durumu hakkında ünlü tasarımcı Pınar Kerimoğlu'ndan açıklama geldi. Nihal Candan son olarak Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olmuş ve samimi itiraflarda bulunmuştu.

Kerimoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada; 'Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua.' ifadelerini kullandı.

PINAR KERİMOĞLU

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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