Aracı şarampole yuvarlanmıştı! Gönül Dağı'nın Taner’i Berk Atan haftalar sonra görüntülendi! 'Hâlâ kırık var'

'Gönül Dağı' dizisinin yıldızı Berk Atan, 3 hafta önce Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsalı Sazak Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış ve apar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Günlerce yoğun bakımda kalan Berk Atan haftalar sonra ilk kez görüntülendi.

Kuruçeşme'de kameralara takılan Berk Atan, "Dua eden, arayan soran herkesten Allah, bin kere razı olsun. Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız" dedi.

'HÂLÂ KIRIK VAR'

Kaburgasındaki kırığın iyileşmediğini dile getiren ünlü isim; "Kaburgada hâlâ kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Berk Atan, dizi setlerine de kısa süre içinde döneceğini belirterek; "Haftaya gidip çok fazla yorulmadan 2-3 bölüm arka arkaya çekip sezon finali yapacağız inşallah" dedi.