Aracı takla atmış ölümden dönmüştü! Survivor Almeda Baylan aracının son halini gösterdi

Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan ancak diskalifiye olarak herkesi şaşırtan Almeda Baylan geçtiğimiz gün geçirdiği bir kaza ile gündeme geldi. Ölümden döndüğünü söyleyen Almeda Baylan kaza sonrası arabasının geldiği hali paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Survivor 2025'teki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Almeda Baylan, yer aldığı tartışmadan dolayı diskalifiye edilmişti.

Elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde kaza yaptığını duyurmuştu. Ünlü isim son paylaşımıyla da dikkat çekti.

Almeda Baylan "Çok büyük kaza atlattık 5 takla attık, uçurumdan yuvarlandık ve duyduğumuza göre o virajda düşen kimse yaşamamış."

"Allah'ın sevdiği kuluymuşuz. Ufak darbeler aldım. Şu an konuşamama sebebim göğsüme büyük bir darbe aldım. Nefesim kesiliyor. Şükür kimsede bir şey yok. Kuzenimin dizi parçalandı. O an ölümü hissettim." ifadelerini kullanmıştı.

ARABASININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram hesabından paylaşım yapan Almeda bu kez kaza sonrası aracı paylaştı. Almeda paylaşımında, "Arabanın hali böyle, atmayı unutmuşum" notunu düştü.

