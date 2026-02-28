Arka Sokaklar 741. bölüm sosyal medyayı salladı! Güllü'nün ölümü işlendi sahneler tam not aldı

Arka Sokaklar dizisi dün akşam 741. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Güllü dosyası yeniden işlendi. Güllü 'nün ölümüne dair yazılan sahneler izleyenlerden tam not aldı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ünlü şarkıcı Songül Tan’ın ölüm haberi tüm yurdu yasa boğar. Ekibimiz olayı araştırırken şaibeli durumlar olduğunu fark edecek ve Rıza babanın kurduğu strateijyle adım adım gerçeği gün yüzüne çıkarmak için çalışacaktır. Herkesin aklında aynı soru vardır: Acaba Songül cinayete mi kurban gitmiştir?

Dizide, Güllü'nün kızı Tuğyan'ı canlandıran oyuncunun benzerliği dikkat çekti. Tuğyan ve Sultan'a benzer oyuncuların bulunması takdir edildi.

Tüm dizi takipçileri cast direktör ve senariste 'helal olsun', 'İki kızında aynısı olmuş tebrikler', 'çok gerçekçi sahneler', 'izlerken tüylerim ürperdi' şeklinde yorumlar yaptılar.

NE OLMUŞTU?

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.