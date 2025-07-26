Arka Sokaklar'da sürpriz dönüş! Eski oyuncu Alp Korkmaz yeniden kadroda

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziye olan ilgi her geçen yıl artarken, yapımcılar da izleyicileri memnun etmek için sürprizlerle dolu bir sezon vaat ediyor.

YENİDEN KADRODA

Son olarak gelen haber ise, dizinin eski ve sevilen karakterlerinden Ali Akdoğan'ın geri döneceği yönünde. Rıza Baba'nın damadı Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz, uzun bir aradan sonra yeniden Arka Sokaklar ekibine dahil oldu.

Bu gelişme, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Ali karakterinin geri dönüşüyle dizinin eski günlerdeki tadını yakalayacağı yönünde beklentiler dile getiriliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar'ın 20. sezon çekimleri ağustos ayının ikinci haftası başlayacak. Yeni sezonun, eski karakterlerin geri dönüşüyle birlikte daha da heyecanlı ve aksiyon dolu geçeceği tahmin ediliyor.

Ali Akdoğan'ın hikayeye nasıl dahil olacağı ve ekiple nasıl bir etkileşim içinde olacağı ise merak konusu. İzleyiciler, Ali'nin dönüşüyle birlikte Rıza Baba ile olan ilişkisinin nasıl şekilleneceğini de sabırsızlıkla bekliyor.