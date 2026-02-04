MAGAZİN

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak son haliyle üzdü! Huzurevinde yaşıyor

Arka Sokaklar dizisinde Vedat Müdür karakterine hayat veren Murat Ormiyak bir süredir ortalarda görünmüyor. Ekranlardan uzak yaşam süren Ormiyak, yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündem oldu. Taksim’de bir huzurevinde kaldığını söyleyen Ormiyak, "Hiç mutlu değilim" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormiyak, yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 79 yaşındaki usta sanatçının huzurevinde kaldığı öğrenildi. Tatlı Röportajlar'a konuşan Ormiyak, şu an yaşamını Taksim'de bir huzurevinde sürdürdüğünü söyledi.

Arka Sokaklar ın Vedat Müdür ü Murat Ormiyak son haliyle üzdü! Huzurevinde yaşıyor 1

"ARTIK TEKLİF GELMİYOR"

Ormiyak, röportajda içinde bulunduğu zor şartları ve setlere olan özlemini dile getirdi. Muhabirin "Arka Sokaklar’ı özlüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Arka Sokaklar ın Vedat Müdür ü Murat Ormiyak son haliyle üzdü! Huzurevinde yaşıyor 2

"Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki."

Arka Sokaklar ın Vedat Müdür ü Murat Ormiyak son haliyle üzdü! Huzurevinde yaşıyor 3

Ormiyak'ın son haline sosyal medyada; 'çok üzüldüm', 'çok yaşlanmış', 'gerçek değer zamanla yeniden fark edilir mutlaka' gibi yorumlar yapıldı.

