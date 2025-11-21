Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

2007–2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek'te'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci'in yıllar sonra dizinin başrolü Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Asena Keskinci sosyal medyada paylaştığı videoda, Evrim Akın'ın o dönemden bu yana babasıyla birlikte olduğunu ve ünlü oyuncunun kendisine kötü davrandığını anlattı.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü.

Evrim Akın tarafından zorbalandığını söyleyen Asena Keskinci, sigara içip suratına üfleyerek; "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etti.

Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini söyleyen Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.

Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

Asena Keskinci, paylaştığı videoda isim vermese de babası Güray Keskinci ile beraber olması nedeniyle söz konusu kişinin Evrim Akın olduğu anlaşıldı.

"3 YILDIR BERABERLER"

Tüm bu yaşananların ardından Evrim Akın da sessizliğini bozdu. Akın, avukatı Mertay Kuğay aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: 19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır.

Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir.

Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız. Saygılarımızla.