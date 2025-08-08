MAGAZİN

Aşk tatiline vize krizi! Serenay Sarıkaya gitti Mert Demir uçağa binemedi

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmüyor. Her adımları olay olan ünlü çift bu defa aşk tatiline çıkacaktı ama istedikleri gibi olmadı. Serenay Sarıkaya uçağa binerken Mert Demir vize engeline takıldı.

Öznur Yaslı İkier

Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşkı konuşmaya devam ediyor. İkilinin reklam ilişkisi yaşadığı iddia edilmiş, bu iddia aylarca konuşulmuştu.

İkili iddialar karşısında açıklama yapmayı tercih etmemişti. Aşkları tam gaz süren ünlü çift aşk tatiline çıkmak istedi ama istedikleri gibi olmadı.

UÇAĞA BİNEMEDİ

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Fransa tatiline çıkmak istedi ancak Demir vize sorunu yaşayınca uçağa binemedi.

Sarıkaya, 'Nice'e tek başına uçmak zorunda kaldı. Demir'in sorunu çözdükten sonra sevgilisinin yanına gideceği öğrenildi.

