Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor? Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Final tartışmaları gündeme geldi

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Güney Kore yapımı Queen of Tears'den uyarlanan dizisi Aşk ve Gözyaşı setinde kriz çıkmış ve senarist ile yönetmen değişikliğine gidilmişti.

'FİNAL' TARTIŞMASI BAŞLADI

Bu süreçte yayın günü de değiştirilen Aşk ve Gözyaşı dizisine bir hafta da ara verilmişti. Yeni bölümü geciktirilen fenomen dizi için 'final' iddiaları gündeme gelmişti.

Yaşanan tüm bu olumsuzlukların ardından “Aşk Ve Gözyaşı” dizisinin 7. bölümde ekrana veda edeceği söylenmişti. Fenomen dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve herhangi bir 'final' ibaresine yer verilmedi.

Bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi hakkında sosyal medyada 'final' tartışması başladı. Bazı kullanıcılar 'final olmayacak' derken bazı kullanıcılar da 'final 8. bölüm', 'ani final yapacak' gibi yorumlar yaptılar.