Aşk ve Gözyaşı neden yok, bitti mi? Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı? Fenomen dizi ne zaman yayınlanacak?

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Atv'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Senarist krizinin yaşandığı dizinin yeni bölümüne bir haftalık ara verildi. Fenomen diziyi yayın akışına göremeyenler ise 'Aşk ve Gözyaşı neden yok, bitti mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

ATV'nin yeni sezondaki en iddialı projeleri arasında yer alan Aşk ve Gözyaşı, son haftalarda final iddialarıyla gündeme geldi.

Güney Kore yapımı "Queen of Tears" dizisinden uyarlanan yapım, romantik dram türündeki hikayesiyle dikkat çekse de reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı.

'FİNAL' İDDİASI VARDI

Düşük izlenme oranlarının ardından "final kararı alındı" yönündeki söylentiler hızla yayıldı. Ancak yapım ekibinden gelen bilgilere göre dizi, özellikle yurt dışı satışlarındaki yüksek ilgi nedeniyle final yapmayacak.

Ancak dizide senarist krizi yaşandı. Dizinin senaristi Dilara Pamuk 3. bölümde ekibe veda etmiş, ardından dizinin 2 bölümü yapım şirketinin yazı grubu kaleme almıştı.

BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK

Yaşanan bu kriz sonrası dizinin yeni bölümü iptal edildi. Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümü bu yüzden bu akşam ekrana gelmeyecek. Atv'nin yayın akışına göre yeni bölüm yerine fenomen yapımın özel bölümü izleyicisinin karşısına çıkacak.

Aşk ve Gözyaşı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise; 'Sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma’dan itibaren her Cuma 20.00’de atv’de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir.' ifadeleri kullanıldı.

Barış Arduç Hande Erçel Aşk ve Gözyaşı dizisi
