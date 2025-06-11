Aşkta aradığını bulamadı ama soluğu tatilde aldı! Nesrin Cavadzade peş peşe paylaştı

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

Dizi bittikten sonra mutluluk pozları veren ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü Nesrin Cavadzade aşkta aradığı mutluluğu yine bulamadı.

Şimdilerde soluğu tatilde alan ünlü isim plaj pozlarını peş peşe yayınladı.

YORUM YAĞDI

Nesrin Cavadzade'nin mavi elbiseli ve mayolu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'fiziği olay' gibi yorumlar yapıldı.