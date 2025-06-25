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Aslı Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü! Gönlünü rapçiye kaptırdı

Son olarak İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü. Aslı Beliroğlu, önceki gün Bebek'te yeni sevgilisi rapçi Uğurcan Günay ile görüntülendi.

Aslı Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü! Gönlünü rapçiye kaptırdı
Öznur Yaslı İkier

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun yalnızlığı da kısa sürdü.

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Meslektaşı Furkan Rıza Demirel'den 2.5 ay önce ayrılan Bekiroğlu, Bebek sahilinde rapçi Uğurcan Günay ile görüntülendi.

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Günay ile yürüyüş yapan Aslı Bekiroğlu, kameraları fark edince gülümseyerek poz verdi. Bekiroğlu, erkek arkadaşıyla birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi.

Üç hafta önce bağırsaklarından 9 saat süren bir ameliyat geçiren Aslı Bekiroğlu'nun belindeki korse ise dikkat çekti. Oyuncu, sağlık durumunu iyi olduğunu ifade etti.

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"HER TÜRLÜ FANTEZİYE AÇIĞIM" DEMİŞTİ

Aslı Bekiroğlu katıldığı bir programdaki fantezi itirafıyla dikkat çekmiş ve "Abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diye yanıtlayınca epey konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
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