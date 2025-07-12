MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aslı Bekiroğlu rapçi sevgilisiyle aşka geldi! Plajda dudak dudağa...

Son olarak İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürmüş ünlü isim gönlünü rapçi Uğurcan Günay'a kaptırmıştı. Aslı Bekiroğlu, rapçi sevgilisi Uğurcan Günay’la Çeşme’de aşka geldi.

Aslı Bekiroğlu rapçi sevgilisiyle aşka geldi! Plajda dudak dudağa...
Öznur Yaslı İkier

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü. Bekiroğlu geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Aslı Bekiroğlu rapçi sevgilisiyle aşka geldi! Plajda dudak dudağa... 1

Rapçi Uğurcan Günay ile görüntülenen ünlü isim şimdi de sevgilisiyle soluğu Çeşme'de aldı.

Aslı Bekiroğlu rapçi sevgilisiyle aşka geldi! Plajda dudak dudağa... 2

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; plajda aşka gelen ikili birbirini öpmeye doyamadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum sahilinden yayınladı! 'Deniz idrar rengi' deyip isyan etti! ''Yetkililer ses verin''Bodrum sahilinden yayınladı! 'Deniz idrar rengi' deyip isyan etti! ''Yetkililer ses verin''
Soluğu Bodrum'da aldı! Mayolu pozlarını peş peşe yayınladı Soluğu Bodrum'da aldı! Mayolu pozlarını peş peşe yayınladı

Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK silah bıraktı; gözler Erdoğan'a çevrildi

PKK silah bıraktı; gözler Erdoğan'a çevrildi

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

Koşarak uçağın motorunun içine atladı!

Koşarak uçağın motorunun içine atladı!

Bütün kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK karar aldı, kredi kartı ve kredilere yeni yapılandırma geldi

Bütün kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK karar aldı, kredi kartı ve kredilere yeni yapılandırma geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.