Aslı Bekiroğlu rapçi sevgilisiyle aşka geldi! Plajda dudak dudağa...

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü. Bekiroğlu geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Rapçi Uğurcan Günay ile görüntülenen ünlü isim şimdi de sevgilisiyle soluğu Çeşme'de aldı.

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; plajda aşka gelen ikili birbirini öpmeye doyamadı.