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Aslıhan Güner tanıtıma kız kardeşleriyle geldi! Görenler inanamadı! ''Üçüz gibiler''

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde hayat verdiği 'Melike Karaca' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslıhan Güner şimdilerde reklam anlaşmalarına devam ediyor. Güzel oyuncu yüzü olduğu saç bakım markasının yeni reklam filminin tanıtımına kız kardeşleriyle geldi. Aslıhan Güner'in kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı.

Aslıhan Güner tanıtıma kız kardeşleriyle geldi! Görenler inanamadı! ''Üçüz gibiler''
Öznur Yaslı İkier

Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Hanımağa'nın Gelinleri, Uzak Şehrin Masalı ve son olarak Yalan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Güner şimdilerde reklam anlaşmalarına devam ediyor.

Aslıhan Güner ünlü bir saç bakım markasının yüzü oldu. Doğal ve uzun saçlarıyla tanınan Güner, yüzü olduğu markanın yeni reklam filminin tanıtımına kız kardeşleri Yasemin ve Neslihan ile birlikte katıldı.

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GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Hepsi birbirine benzeyen kız kardeşleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Güner “Hangi kardeşim bana daha çok benziyor?” diye sorarken sosyal medyada; 'üçüz gibiler', 'aşırı benziyorlar' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Aslıhan Güner
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