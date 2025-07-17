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Asuman Krause kendi evine giremiyor! Etiler'deki evi için mahkemeden karar çıktı

Eski manken ve sunucu Asuman Krause, Etiler’deki evinde 11 yıldır oturan kiracısı Serpil U.’yu tahliye ettirmek için ikinci kez mahkemeye başvurdu. Mahkeme, kira süresi hesaplamasında hata yapıldığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Asuman Krause kendi evine giremiyor! Etiler'deki evi için mahkemeden karar çıktı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu ve eski manken Asuman Krause, Etiler'deki evinde 11 yıldır oturan kiracısını tahliye ettirmek istedi.

Kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu iddia ederek kiracısının tahliye edilmesi için mahkemeye başvuran Krause'nin talebi mahkeme tarafından kira süresi hesaplamasında hata yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.

Asuman Krause kendi evine giremiyor! Etiler deki evi için mahkemeden karar çıktı 1

İKİNCİ KEZ DAVA AÇTI

Krause, Uskumruköy’de yaşadığı evde meydana gelen su baskınının ardından tadilat süreci boyunca Etiler’deki kendi evine taşınmak istemişti. Ancak evde kiracı olarak oturan Serpil U.’yu tahliye ettirmek amacıyla açtığı davayı, delil yetersizliği nedeniyle kaybetti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Krause, ikinci bir dava açarak, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu ileri sürdü ve kiracının tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme, kiracının çıkarılabilmesi için sözleşmenin en az 12 yılı doldurmuş olması gerektiğine hükmederek bu davayı da reddetti.

Asuman Krause kendi evine giremiyor! Etiler deki evi için mahkemeden karar çıktı 2

Kiracı Serpil U.’nun avukatı Utku Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asuman Krause süre hesabını yanlış yaptı, dava reddedildi” ifadelerini kullandı.

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Asuman Krause
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