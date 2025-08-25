MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ata binip 'ya nasip' dedi! İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir evleniyor

İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Semiramis karakteriyle adından söz ettiren Bestemsu Özdemir bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ersin Görkem ile evleniyor.

Ata binip 'ya nasip' dedi! İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir evleniyor
Öznur Yaslı İkier

Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda, Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede rol alan Bestemsu Özdemir şimdilerde İnci Taneleri dizisinde 'Semiramis' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özel hayatıyla da gündemde olan Özdemir, eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile nikah masasına oturuyor.

Ata binip ya nasip dedi! İnci Taneleri nin Semiramis i Bestemsu Özdemir evleniyor 1

4 aylık hamile olduğu iddia edilen Bestemsu Özdemir ata binip 'ya nasip' dedi. Özdemir'e Ersin Görkem eşlik etti.

Ata binip ya nasip dedi! İnci Taneleri nin Semiramis i Bestemsu Özdemir evleniyor 2

Sera Kutlubey, yakın arkadaşıyla pozunu "Gelinimiz" diye paylaştı. Kutlubey, ata binen Bestemsu Özdemir'e Ersin Görkem'in eşlik ettiği anı da "Güzelim güzelim" notuyla yayınladı.

Ata binip ya nasip dedi! İnci Taneleri nin Semiramis i Bestemsu Özdemir evleniyor 3

Mutluluğu gözlerinden okunan Bestemsu Özdemir'in beyazlar içindeki hali büyük ilgi gördü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Nikah tarihi ortaya çıktı40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Nikah tarihi ortaya çıktı
Fenomen diziye yeni bir isim daha! Usta oyuncu kadroda Fenomen diziye yeni bir isim daha! Usta oyuncu kadroda

Anahtar Kelimeler:
Bestemsu Özdemir İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada

Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada

'İşin en yoğun olduğu yer bomboş' Çırak yetişmemesinden endişeli!

'İşin en yoğun olduğu yer bomboş' Çırak yetişmemesinden endişeli!

Belediyedeki memurlardan iş bırakma kararı!

Belediyedeki memurlardan iş bırakma kararı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.