Ata binip 'ya nasip' dedi! İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir evleniyor

Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda, Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede rol alan Bestemsu Özdemir şimdilerde İnci Taneleri dizisinde 'Semiramis' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özel hayatıyla da gündemde olan Özdemir, eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile nikah masasına oturuyor.

4 aylık hamile olduğu iddia edilen Bestemsu Özdemir ata binip 'ya nasip' dedi. Özdemir'e Ersin Görkem eşlik etti.

Sera Kutlubey, yakın arkadaşıyla pozunu "Gelinimiz" diye paylaştı. Kutlubey, ata binen Bestemsu Özdemir'e Ersin Görkem'in eşlik ettiği anı da "Güzelim güzelim" notuyla yayınladı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Bestemsu Özdemir'in beyazlar içindeki hali büyük ilgi gördü.