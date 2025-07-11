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Ayak paylaşımı çok konuşuldu! Şef Somer Sivrioğlu genç aşkı Tilbe Uslu'nun yeni yaşını kutladı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile yeni aşka yelken açmıştı. Tatildeki ayak paylaşımı çok konuşulan çiftten Somer Şef sevgilisinin yeni yaşını aşk dolu sözlerle kutladı.

Ayak paylaşımı çok konuşuldu! Şef Somer Sivrioğlu genç aşkı Tilbe Uslu'nun yeni yaşını kutladı
Kubra Akalın

MasterChef jürisi olan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandıktan sonra bir süre 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile bir ilişki yaşamıştı.

Bu ilişki sessiz sedasız bittikten sonra ise ünlü şef Ayşe Özyılmazel ile bir beraberlik yaşamıştı. Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı aldı.

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Somer Sivrioğlu şimdilerde kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor. Tatilde yakalanan çiftten Tilbe Uslu yaptığı bir paylaşımda sevgilisinin ayağının arkadan görünmesiyle dile düşmüştü. Fotoğraf sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ayak paylaşımı çok konuşuldu! Şef Somer Sivrioğlu genç aşkı Tilbe Uslu nun yeni yaşını kutladı 1

"İYİ Kİ DOĞDUN OYUN ARKADAŞIM"

Somer şefin genç sevgilisiyle aşkı ise dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Somer Sivrioğlu genç aşkıyla pozlarını paylaşarak aşk dolu sözler söyledi.

Ayak paylaşımı çok konuşuldu! Şef Somer Sivrioğlu genç aşkı Tilbe Uslu nun yeni yaşını kutladı 2

Şef Somer Sivrioğlu, sevgilisi Tilbe Uslu'nun doğum gününü şu sözlerle kutladı:

Ayak paylaşımı çok konuşuldu! Şef Somer Sivrioğlu genç aşkı Tilbe Uslu nun yeni yaşını kutladı 3

"Sonra birgün en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi."

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Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu
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