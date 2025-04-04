Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu... Liste gittikçe kabarıyor! Eray Ertüren TRT dizisinden çıkartıldı

Sosyal medya üzerinden paylaşılan '2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!' boykot çağrısı ünlü isimlerin başını yaktı.

Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat yaptığı paylaşımlar nedeniyle dizinin kadrosundan apar topar çıkartıldı.

Daha sonra Aybüke Pusat'a destek veren sevgilisi Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu'da TRT yapımlarının kadrosundan çıkarıldı.

PAYLAŞIMLARI BAŞINI YAKTI

Şimdi ise yeni bir gelişme daha yaşandı. 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü oyuncu Eray Ertüren'da işsiz kaldı.

Ertüren, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları yüzünden TRT Tabii'nin yeni dizisi 'Kara Kış'ın kadrosundan çıkarıldı.