Aybüke Pusat'ın ardından Bir Zamanlar İstanbul dizisinden de şaşırtan hamle! Ünlü oyuncuyu sildi

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol 'Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapınca apar topar dizinin kadrosunda çıkartıldı.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN PAYLAŞIMLAR'

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklamasını yaptı.

BAŞKA BİR DİZİDEN ŞAŞIRTAN HAMLE

Aybüke Pusat'ın diziden çıkartılması büyük ses getirirken başka bir gelişme de başka bir TRT dizisi olan Bir Zamanlar İstanbul'dan geldi.

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin resmi sosyal medya hesabından dizinin oyuncusu Murat Daltaban takipten çıkartıldı.

İFADEYE ÇAĞIRILACAK

Murat Daltaban'ın da sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrıları dikkat çekmiş ve Cem Küçük ünlü ismin 'Halkı kin ve nefretten' ifadeye çağrılacağını duyurmuştu.