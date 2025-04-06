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Teşkilat dizisine Aybüke Pusat yerine Gülsüm İlhan Ali mi geliyor? Bomba iddia gündemde

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yapması sonrasında Teşkilat dizisinden çıkarılması gündeme bomba gibi düştü. Teşkilat'ın Neslihan'ı yerine oyuncu arayışı sürerken Gülsüm İlhan Ali'nin adı sosyal medyada gündeme geldi. İddialara göre Gülsüm İlhan Ali teklifi reddetti.

Teşkilat dizisine Aybüke Pusat yerine Gülsüm İlhan Ali mi geliyor? Bomba iddia gündemde
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Teşkilat'ın Neslihan'ı Aybüke Pusat diziden apar topar çıkarılınca yerine kimin geleceği merak edildi. 2 Nisan'da gerçekleşen boykota dair paylaşım yaptığı için TRT tarafından diziden çıkarılan Aybüke Pusat'ın yerine oyuncu arayışı başladı.

Teşkilat dizisi yeni bölüm çekimleri için Tolga Sarıtaş’a partner olacak kadın oyuncu arayışları sürerken Gülsüm İlhan Ali'nin adı da adaylar arasında geçti.

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Neslihan karakterinin yerine Teşkilat dizisinin başrol kadın oyuncusu olacağı konuşulan Gülsüm Ali sosyal medyada gündem oldu.

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“Gönül Dağı” dizisinde Dilek karakterini oynayan Gülsüm İlhan Ali’nin “Teşkilat” kadrosuna dahil olabileceği öne sürülüyorken iddialara göre oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

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Gülsim Ali'den ve TRT'den konuya dair bir açıklama gelmezken sosyal medyada Teşkilat'ı boykot eden Aybüke Pusat fanları Gülsim Ali'ye "Diziyi kabul etme", "Sana yakışan bu diziye gelme" yorumları yağdırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat teşkilat
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