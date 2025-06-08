Ayhan Sicimoğlu kara büyü ayinine gittiğini söyleyince Oylum Talu şok yaşadı! "Kablumbağa kanı içip..."

Dünyayı dolaşan müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, Oylum Talu'nun sunduğu Bayram Özel programına konuk oldu. Programda yaptığı seyahatlerden ilginç anekdotlar paylaşan Sicimoğlu, özellikle Küba ve Hindistan’da yaşadıklarını anlattı.

Küba seyahatinde yaşadığı mistik bir deneyimi aktaran Sicimoğlu, "Küba'da kara büyü ayinine katıldım. Bu ayine giden tek beyaz benim... Ayin sırasında kaplumbağa kanı içtim. Sonrasında o kadar rahatsız oldum ki eve gidip defalarca yıkandım ve bir gün boyunca uyudum. Rüyamda öldüğümü gördüm. Bu olay hayatımı değiştirdi" sözleriyle dikkat çekti.

"ÖLÜLERİN KORNEALARINI ALIP SATIYORLAR"

Küba'nın ardından Hindistan'da yaşadıklarını da paylaşan Sicimoğlu şunları söyleyerek sunucuyu şaşırttı:

"Hindistan’ı çok severim. Beni en çok etkileyen yer ölülerin yakıldığı bölge oldu. İnsanlar küllerin arasında altın diş arıyorlar. Kaşla göz arası gelip ölmüş insanların kornealarını alıp satıyorlarmış. El arabasında bir sürü takma diş var; deniyorsun, sana uyanı alıyorsun."