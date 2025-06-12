Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevilen sanatçı Kadir İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti.

Tedavisi iyiye giden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Fizik tedavi süreci devam eden usta sanatçının son hali ortaya çıktı. Usta aktörün son halini Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay X sayfasından paylaştı.

Günay dün yaptığı paylaşımda “Bugün sinemamızın övüncü, değerli ve sevgili arkadaşım Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Onu sağlıklı, güler yüzlü görmekten sevinç duydum. Sevincimi sevenleriyle paylaşmak istiyorum” mesajını yayınladı.