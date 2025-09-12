Ayrılığın arından Hakan Sabancı sessizliğini bozmuştu! 'Barışma ihtimali' Hande Erçel'e de soruldu! Yanıtı gündem oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Son olarak İtalya tatiline giden ünlü çiftin ayrılığı magazin manşetlerinde uzun süredir yerini koruyor. Evlilikle sonlanması beklenen ilişkinin bitmesinde ihanet iddiaları gündeme geldi.

Hakan Sabancı ayrılık sonrası ilk açıklamayı yapmış ve 'Bizim Hande'yle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Bunu bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle ilgisi yok. Ama saygısızca bir durum olmaya başladı. Konunun ailemle ve 3. kişilerle hiçbir ilgisi yok. İlişkiler yaşanır devam eder ya da etmez bu iki kişinin kararıdır.' ifadelerini kullanmıştı.

Günler sonra ayrılık sebebi Hande Erçel'e de soruldu. Erçel 'Ben konuşmak istemiyorum bu konuda. Söyledim daha öncede konuşmayacağım' ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin 'Barışma ihtimali var mı?' sorusuna da 'Teşekkür ederim konuşmayacağım' yanıtını veren Erçel ısrarlı sorulara hep 'Çok teşekkür ederim, konuşmayacağım' diyerek karşılık verdi. Hande Erçel'in yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Erçel'in ısrarlı sorulara rağmen verdiği yanıtın değişmemesine sosyal medyada;

'Nasıl nezaketle cevap vermiş', 'Çok asil kız helal olsun', 'Anne oğul yeterince konuştu', 'Aferin konuşma kız sessizlik en güzel cevap', 'Hayatta her şeye karşı cevabim budur artık şakasız' gibi yorumlar yapıldı.