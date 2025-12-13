MAGAZİN

Ayşe Arman Arnavutköy'deki denize nazır eviyle gündemde! Lüks detaylar hayran bıraktı

Gazeteci Ayşe Arman 2004 yılında Ömer Dormen ile dünyaevine girmişti. Arman'ın bu evlilikten Alya adından bir kızı oldu. Zaman zaman eşi ve kızıyla paylaşımlar yapan Arman, şimdi de Arnavutköy’deki denize nazır eviyle gündeme geldi. Arman'ın minik ama lüks detaylarla döşenmiş evi tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

Gazeteci Ayşe Arman 2004 yılında Ömer Dormen ile evlenmişti. Çiftin evliliklerinden 2005 yılında kızları Alya dünyaya geldi.

Ayşe Arman Arnavutköy’deki denize nazır eviyle gündemde! Lüks detaylar hayran bıraktı 1

Zaman zaman eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ayşe Arman şimdide Arnavutköy’deki denize nazır eviyle adından söz ettirdi.

Ayşe Arman Arnavutköy’deki denize nazır eviyle gündemde! Lüks detaylar hayran bıraktı 2

Arman evini; 'Küçük evimize geldim. Bavul henüz salonun ortasında. Hep kendimi iyi hissediyorum bu evde' notuyla paylaştı.

Ayşe Arman Arnavutköy’deki denize nazır eviyle gündemde! Lüks detaylar hayran bıraktı 3

Ayşe Arman'ın minik ama lüks detaylarla döşenmiş evi takipçilerinden tam not aldı. Manzarası, dekoru ve camekanlı odasıyla dikkat çeken ev kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ayşe Arman Arnavutköy’deki denize nazır eviyle gündemde! Lüks detaylar hayran bıraktı 4

Ayşe Arman'ın evi için sosyal medyada; 'çok güzel görünüyor', 'çok ferah', 'Camekanlı oda çok iyi fikir' yorumları yapıldı.

Ayşe Arman Arnavutköy’deki denize nazır eviyle gündemde! Lüks detaylar hayran bıraktı 5

Ayşe Arman Arnavutköy’deki denize nazır eviyle gündemde! Lüks detaylar hayran bıraktı 6

Ayşe Arman
