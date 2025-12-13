Ayşe Arman Arnavutköy’deki denize nazır eviyle gündemde! Lüks detaylar hayran bıraktı

Gazeteci Ayşe Arman 2004 yılında Ömer Dormen ile evlenmişti. Çiftin evliliklerinden 2005 yılında kızları Alya dünyaya geldi.

Zaman zaman eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ayşe Arman şimdide Arnavutköy’deki denize nazır eviyle adından söz ettirdi.

Arman evini; 'Küçük evimize geldim. Bavul henüz salonun ortasında. Hep kendimi iyi hissediyorum bu evde' notuyla paylaştı.

Ayşe Arman'ın minik ama lüks detaylarla döşenmiş evi takipçilerinden tam not aldı. Manzarası, dekoru ve camekanlı odasıyla dikkat çeken ev kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ayşe Arman'ın evi için sosyal medyada; 'çok güzel görünüyor', 'çok ferah', 'Camekanlı oda çok iyi fikir' yorumları yapıldı.