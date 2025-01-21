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Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 13:15
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Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın mağdur olarak savcılığa ifade verdi. Ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı.

Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifade verdi. Ünlü oyuncu verdiği ifade, yer aldığı projeden Barım tarafından cebir ile tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde çıkarılmadığını iddia etti.

Soruşturmada "mağdur" sıfatıyla savcılığa ifade veren Işın, 7 yıldır oyunculuk yaptığını belirterek, Barım'ın sahibi olduğu menajerlik şirketiyle aralarında sözleşme olmadığını söyledi.

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Paylaşımını, birlikte çalıştıkları oyuncu arkadaşlarıyla sohbet ortamında dile getirdikleri, sektörde tekelleşmenin olduğuna ilişkin iddialar üzerine yaptığını savunan Işın, iddiaların sektörün önde gelen sorunlarından biri olması nedeniyle sık sık gündeme geldiğini kaydetti.

Oyuncu Işın, yer aldığı projeden Ayşe Barım tarafından cebir ve tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde çıkarılmadığını iddia ederek, diğer arkadaşlarının da bu şekilde çıkarıldığına şahit olmadığını öne sürdü.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Işın, "Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım da sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkati çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim." ifadesine yer verdi.

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SORUŞTURMA

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.

DENİZ IŞIN NE DEMİŞTİ?

Deniz Işın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda isim vermese de tekelleşmede Ayşe Barım'ın rol oynayan bir menajer olduğunu işaret ederek, mafyalaşmadan söz etmişti:

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime, kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin, elbet kokusu çıkacaktı."

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Deniz Işın Ayşe Barım
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