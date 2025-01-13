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Ayşe Barım iddialarına Tolga Karel de dahil oldu! 'Ben bir konuşursam' diyerek anlattı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.01.2025 19:02
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Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, Ayşe Barım'la ilgili tekelleşme iddialarının ardından konuştu. Ünlü isim 'Bu mafya düzeni' diyerek anlattı.

Ayşe Barım iddialarına Tolga Karel de dahil oldu! 'Ben bir konuşursam' diyerek anlattı!

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba düştü. Barım'ın "kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddiasıyla iddia edilmişti. Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. İhbar kabul edilen iddiaların ardından ise Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

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Bazı oyuncular da sektörde bu durumun yıllardır olduğunu anlatmıştı. O isimlerden biri de Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel oldu.

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"BEN BİR KONUŞURSAM..."

ABD'de yaşayan ve geçmiş dönemde Türkiye'de oyunculuk yapan Tolga Karel, iddialarla ilgli bir paylaşım yaptı. Karel, Bakıyorum da dizi ve televizyon sektöründe herkes bilip bilmeden konuşuyor. Anlayışla karşılıyorum. Ama sektörde yapılan haksızlıkları ben bir konuşursam taş taş üstünde kalmaz. Yıllardan beri devam eden bu mafya düzeni. Çok bile geç kalındı!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Tolga Karel Ayşe Barım
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