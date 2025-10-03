MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ayşe Barım polis gözetiminde! Yakalama kararının gerekçesi belli oldu

Gezi Parkı olaylarına ilişkin tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Hastanede tedavi altında olan Ayşe Barım için verilen yakalama kararının gerekçesi belli oldu.

Ayşe Barım polis gözetiminde! Yakalama kararının gerekçesi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı'nın planlayıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.

Sadece 1 gün dışarıda kalan Ayşe Barım’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına savcılık itiraz etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Ayşe Barım polis gözetiminde! Yakalama kararının gerekçesi belli oldu 1

GEREKÇE BELLİ OLDU

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; o kararın gerekçesinde suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suç olmasını gerekçe gösteren mahkeme bunun yanı sıra her ne kadar 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım’ı tahliye ederken sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda gelen raporunu gerekçe gösterse de aynı rapor için 27. Ağır Ceza Mahkemesi “Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” belirtti.

Ayşe Barım polis gözetiminde! Yakalama kararının gerekçesi belli oldu 2

Ayşe Barım adliyeye geldiğinde kararı asıl yargılandığı mahkeme değil, yakalama kararını veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi verecek.

Ayşe Barım polis gözetiminde! Yakalama kararının gerekçesi belli oldu 3

Tahliye olduktan sonra evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ayşe Barım'ın tedavisi sürüyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Barım'ın tedavisi burada polis gözetiminde devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden tutuklama kararı verildi! Son görüntüsü ortaya çıktı Yeniden tutuklama kararı verildi! Son görüntüsü ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metin Akpınar'a bir şok daha! 'Ağabeyimi buldum' diyerek ünlü şarkıcının ismini verdiMetin Akpınar'a bir şok daha! 'Ağabeyimi buldum' diyerek ünlü şarkıcının ismini verdi
O da lahmacun ve kebap yiyormuş... Fit kalma sırrını verdi O da lahmacun ve kebap yiyormuş... Fit kalma sırrını verdi
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Barım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.