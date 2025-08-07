MAGAZİN

Ayşe Sena Şeref, Miss International 2025'te Türkiye'yi temsil edecek! Ayşe Sena Şeref kimdir, kaç yaşında?

Miss Turkey 2024 yarışmacılarından Ayşe Sena Şeref, Miss International 2025 güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Ayşe Sena Şeref hakkında araştırmalar da hız kazandı. İşte Ayşe Sena'ya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Miss Turkey 2024 yarışmasına 12 numarayla katılan Ayşe Sena Şeref, yeniden podyuma çıkacak.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Ayşe Sena Şeref, 'Miss International 2025'te Türkiye'yi temsil edecek.

Ayşe Sena Şeref, duygularını şu şekilde dile getirdi; "Doğu ile Batı'nın birleştiği bu topraklardan yalnızca bir ünvan değil, köklü bir miras taşıyorum. Miss International 2025’te Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak; tarihimizin gücünü, kültürümüzün zarafetini ve bugünün çağdaş Türk kadınının sesini dünyaya duyurma yolunda ilerliyorum."

Ayşe Sena Şeref, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu yolculuk, bir yarışmadan çok daha fazlası... Kimliğimizin, özümüzün ve bugüne kadar geldiğimiz yolun gurur dolu bir kutlaması. Unutmayın, bir şey kısmetinizde varsa ne olursa olsun sizi bulur. Tokyo, geliyorum..."

