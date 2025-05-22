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Ayşenur Balcı fenomen yarışmayla ekranlara geri döndü! Son haline yorum yağdı! ''Bambaşka biri''

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri koltuğunda oturduğu İşte Benim Stilim yarışmasında heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü sosyal medyada çok konuşulan fenomen yarışmaya eski yarışmacılardan Ayşenur Balcı dahil oldu. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Balcı'nın son hali yorum yağmuruna tutuldu.

Ayşenur Balcı fenomen yarışmayla ekranlara geri döndü! Son haline yorum yağdı! ''Bambaşka biri''
Öznur Yaslı İkier

Türk televizyon tarihinde unutulmaz yapımlardan biri haline gelen İşte Benim Stilim, moda ve stil yarışmaları arasında en çok izlenen ve en popüler programlardan biri olmayı başarmıştı.

yarışma

Uzun bir aradan sonra yine Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan fenomen yarışmanın jüri koltuğunda bu defa Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

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Katılımcıların tarzlarını sergileyerek jüri üyelerinden puan aldığı yarışmaya eski isimlerden Ayşenur Balcı dahil oldu. Balcı'nın gelişini herkesi heyecanlandırdı.

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YORUM YAĞDI

İlk sezona damga vuran Ayşenur Balcı'nın yıllar içindeki değişimiyse sosyal medyada gündem oldu.

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Balcı'nın son haline; 'Bambaşka biri', 'Çok değişmiş', 'Her hali güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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İşte Benim Stilim Ayşenur Balcı
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