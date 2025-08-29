MAGAZİN

Babası Mehmet Ali Erbil'in evlenmesini istemiyordu! Gülseren Ceylan'ın gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı! O anlar gündemde

Babası Mehmet Ali Erbil'in evlenmesini istemediği bilinen kızı Yasmin Erbil nikah törenine katıldı. Evlilik hakkında yorum yapmayan Yasmin Erbil, Gülseren Ceylan'ın attığı gelin çiçeğini kaptı. Ceylan ile Erbil'in samimi halleri dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu, kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Yakın dostları ve ailesinin katıldığı tören, İstanbul’da gerçekleştirildi. Erbil, böylece 6. evliliğini yapmış oldu. Erbil'i bu özel gününde kızları Sezin ve Yasemin ile oğlu Ali Sadi yalnız bırakmadı.

Babası Mehmet Ali Erbil in evlenmesini istemiyordu! Gülseren Ceylan ın gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı! O anlar gündemde 1

YORUM BİLE YAPMADI

Nikah sonrası ilk açıklama, oğlu Ali Sadi Erbil'den geldi. İlişkiyi ilk başlarda onaylamadıkları hatırlatılan Ali Sadi Erbil evlilikle ilgili, "Yorum yapmak bizim haddimize değil" karşılığını verdi. Yasmin Erbil ise nikah sonrası, "Kardeşim çok güzel konuştu" demekle yetindi.

Babası Mehmet Ali Erbil in evlenmesini istemiyordu! Gülseren Ceylan ın gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı! O anlar gündemde 2

Nikah töreninde bazı dikkat çeken anlar yaşandı. Gülseren Ceylan'ın fırlattığı gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı. Yasmin Erbil'in Ceylan ile samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Babası Mehmet Ali Erbil in evlenmesini istemiyordu! Gülseren Ceylan ın gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı! O anlar gündemde 3

