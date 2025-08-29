Babası Mehmet Ali Erbil'in evlenmesini istemiyordu! Gülseren Ceylan'ın gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı! O anlar gündemde

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu, kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Yakın dostları ve ailesinin katıldığı tören, İstanbul’da gerçekleştirildi. Erbil, böylece 6. evliliğini yapmış oldu. Erbil'i bu özel gününde kızları Sezin ve Yasemin ile oğlu Ali Sadi yalnız bırakmadı.

YORUM BİLE YAPMADI

Nikah sonrası ilk açıklama, oğlu Ali Sadi Erbil'den geldi. İlişkiyi ilk başlarda onaylamadıkları hatırlatılan Ali Sadi Erbil evlilikle ilgili, "Yorum yapmak bizim haddimize değil" karşılığını verdi. Yasmin Erbil ise nikah sonrası, "Kardeşim çok güzel konuştu" demekle yetindi.

Nikah töreninde bazı dikkat çeken anlar yaşandı. Gülseren Ceylan'ın fırlattığı gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı. Yasmin Erbil'in Ceylan ile samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.