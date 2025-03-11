Bali'de tatildeydi! Melek Mosso hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Mersin'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti.

Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Şimdilerde evliliklerindeki krizi çözen çift birlikte tatile gitti.

Ünlü çift önce Sri Lanka daha sonra Bali'ye geçti. Melek Mosso, Bali tatilinde hastanelik oldu. Vücudu alerji kapan Mosso 'Alerjiden çektiğimi hiç bir şeyden çekmiyorum' diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi.

Mosso'ya sosyal medyada; 'Çok geçmiş olsun', 'Nazar değmiş' gibi yorumlar yapıldı.