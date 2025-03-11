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Bali'de tatildeydi! Melek Mosso hastanelik oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 13:15
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Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç, kısa bir süre önce boşanacaklarını iddialarıyla gündeme gelmişti. Evliliklerindeki krizi çözen ünlü çift Bali'ye tatile gitmişti. Melek Mosso tatilde hastanelik oldu...

Bali'de tatildeydi! Melek Mosso hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Mersin'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti.

Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Şimdilerde evliliklerindeki krizi çözen çift birlikte tatile gitti.

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Ünlü çift önce Sri Lanka daha sonra Bali'ye geçti. Melek Mosso, Bali tatilinde hastanelik oldu. Vücudu alerji kapan Mosso 'Alerjiden çektiğimi hiç bir şeyden çekmiyorum' diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi.

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Mosso'ya sosyal medyada; 'Çok geçmiş olsun', 'Nazar değmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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