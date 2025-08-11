Balıkesir Sındırgı'daki deprem sonrası kendini tutamadı! Oğuzhan Uğur isyan etti! 'Tek seçeneğimiz dua'

Balıkesir'de dün akşam saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1'lik deprem gerçekleşti. Bu depremin ardından en büyüğü 4.6 olan artçı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, "68 kırsal mahallede 16 bina yıkıldı. Dördünde yaşam var, 12'si metruk bina" açıklamasını yaptı. Yıkılan dört binadan vatandaşların kendi çabalarıyla çıktığı görüldü.

'TEK SEÇENEĞİMİZ DUA'

Bu görüntüler sonrası Oğuzhan Uğur sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla isyan etti. Uğur '6.2’lik depremin bize yaşatabildiği yıkım bu! Umarım herkes iyidir. Tek seçeneğimiz dua. Bu memlekette önce Allah’a, sonra da Allah’a emanetiz sonuçta… Geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.