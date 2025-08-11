MAGAZİN

Balıkesir Sındırgı'daki deprem sonrası kendini tutamadı! Oğuzhan Uğur isyan etti! 'Tek seçeneğimiz dua'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından bölgede peş peşe artçı depremler yaşandı. Depremde 68 mahallede 16 binanın yıkıldığı öğrenildi. Oğuzhan Uğur deprem görüntüleri sonrası kendini tutamadı ve sosyal medya üzerinden isyan etti.

Öznur Yaslı İkier

Balıkesir'de dün akşam saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1'lik deprem gerçekleşti. Bu depremin ardından en büyüğü 4.6 olan artçı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, "68 kırsal mahallede 16 bina yıkıldı. Dördünde yaşam var, 12'si metruk bina" açıklamasını yaptı. Yıkılan dört binadan vatandaşların kendi çabalarıyla çıktığı görüldü.

Balıkesir Sındırgı daki deprem sonrası kendini tutamadı! Oğuzhan Uğur isyan etti! Tek seçeneğimiz dua 1

'TEK SEÇENEĞİMİZ DUA'

Bu görüntüler sonrası Oğuzhan Uğur sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla isyan etti. Uğur '6.2’lik depremin bize yaşatabildiği yıkım bu! Umarım herkes iyidir. Tek seçeneğimiz dua. Bu memlekette önce Allah’a, sonra da Allah’a emanetiz sonuçta… Geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

