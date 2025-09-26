Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün son anları ortaya çıktı... "Eyvah düşmüş, koş..."

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü Tut, 52 yaşında hayatını kaybetti. Yalova'daki 5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren şarkıcının ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Güllü'nün balkondan düşerek hayatını kaybetmeden önceki son anları evin içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Son anlarında salondan kızlarına seslenen Güllü'nün ardından balkonun düştüğü odaya yöneldiği görülüyor.

PANİK ANLARI: "EYVAH DÜŞMÜŞ, AŞAĞIYA KOŞ"

Bir anda görüntüden kaybolan Güllü'yü fark eden kızı ve kızının arkadaşı, "Eyvah düşmüş, aşağıya koş" diye bağırarak apartman merdivenlerine yöneldi. Panik halde aşağıya inen Güllü'nün kızı, yardım istemek için komşularının kapısını çaldığı görülüyor.

ONDAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Güllü'nün beklenmedik trajik ölümü yasa boğarken, ondan geriye son anlarının yansıdığı kamera görüntüleri kaldı.