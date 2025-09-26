MAGAZİN

Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün son anları ortaya çıktı... "Eyvah düşmüş, koş..."

Arabesk müziğinin ünlü ismi Güllü, trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Yalova'daki evinin 5. katındaki balkondan aşağıya düşen ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Güllü'nün ölmeden önceki son anlarına ortaya çıktı. Güllü'nün düştüğünü anlar kameraya yansırken, kızı ve kızının arkadaşınınn "Eyvah düşmüş, aşağıya koş..." diye bağırarak aşağıya koştuğu panik anları da görüntülerde yer aldı. İşte o anlar...

Mustafa Fidan

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü Tut, 52 yaşında hayatını kaybetti. Yalova'daki 5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren şarkıcının ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü nün son anları ortaya çıktı... "Eyvah düşmüş, koş..." 1

GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Güllü'nün balkondan düşerek hayatını kaybetmeden önceki son anları evin içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Son anlarında salondan kızlarına seslenen Güllü'nün ardından balkonun düştüğü odaya yöneldiği görülüyor.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü nün son anları ortaya çıktı... "Eyvah düşmüş, koş..." 2

PANİK ANLARI: "EYVAH DÜŞMÜŞ, AŞAĞIYA KOŞ"

Bir anda görüntüden kaybolan Güllü'yü fark eden kızı ve kızının arkadaşı, "Eyvah düşmüş, aşağıya koş" diye bağırarak apartman merdivenlerine yöneldi. Panik halde aşağıya inen Güllü'nün kızı, yardım istemek için komşularının kapısını çaldığı görülüyor.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü nün son anları ortaya çıktı... "Eyvah düşmüş, koş..." 3

ONDAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Güllü'nün beklenmedik trajik ölümü yasa boğarken, ondan geriye son anlarının yansıdığı kamera görüntüleri kaldı.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü nün son anları ortaya çıktı... "Eyvah düşmüş, koş..." 4

Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü nün son anları ortaya çıktı... "Eyvah düşmüş, koş..." 5

Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü nün son anları ortaya çıktı... "Eyvah düşmüş, koş..." 6

