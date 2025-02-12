MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Başrol Ahsen Eroğlu ayrılmıştı! Deha'da bomba bir ayrılık iddiası daha

Başrol Ahsen Eroğlu ayrılmıştı! Deha'da bomba bir ayrılık iddiası daha

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2025 07:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan ayrılması sonrasında reytingler düşüşe geçmişti. Deha'dan şimdi de bir ayrılık haberi daha geldi.

Başrol Ahsen Eroğlu ayrılmıştı! Deha'da bomba bir ayrılık iddiası daha

Deha dizisinden başrol oyuncusunun bir anda diziden ayrılması seyirciyi şoke etmişti. Esme rolündeki Ahsen Eroğlu diziye veda etmişti. Deha'da İmre&Devran ikilisiyle yola devam etme kararı alınınca seyirciden tepkiler de gecikmedi.

Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasından sonra reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşandı. Bu konu sosyal medyada da konuşuldu.

3744648_1920x1080

İmre ve Devran'ın üzerinden dizi devam ederken Deha'da önemli karakterin daha ayrılacağı iddia edildi.

Ani ayrılık şaşırtmıştı! Böyle veda etti Ani ayrılık şaşırtmıştı! Böyle veda etti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Karga karakterine hayat veren Taner Rumeli Deha'ya veda ediyor.

Ekran görüntüsü 2025-02-12 075501

DEHA'NIN KARGA'SI TANER RUMELİ KİMDİR?

Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Deha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Artık maçlarda hakem olmayacak' VAR sisteminde tarihi değişiklik! Yeni kurallar geliyor...

'Artık maçlarda hakem olmayacak' VAR sisteminde tarihi değişiklik! Yeni kurallar geliyor...

Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi

Erdoğan'la fotoğrafına 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını ekledi, gündem oldu

Erdoğan'la fotoğrafına 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını ekledi, gündem oldu

Survivor'da bir hırsızlık şoku daha! Villadan çalıp adaya sakladı... Cezası bakın ne

Survivor'da bir hırsızlık şoku daha! Villadan çalıp adaya sakladı... Cezası bakın ne

TFF'den Adana Demirspor kararı! "Müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle..."

TFF'den Adana Demirspor kararı! "Müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle..."

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.