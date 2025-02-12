Başrol Ahsen Eroğlu ayrılmıştı! Deha'da bomba bir ayrılık iddiası daha

Deha dizisinden başrol oyuncusunun bir anda diziden ayrılması seyirciyi şoke etmişti. Esme rolündeki Ahsen Eroğlu diziye veda etmişti. Deha'da İmre&Devran ikilisiyle yola devam etme kararı alınınca seyirciden tepkiler de gecikmedi.

Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasından sonra reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşandı. Bu konu sosyal medyada da konuşuldu.

İmre ve Devran'ın üzerinden dizi devam ederken Deha'da önemli karakterin daha ayrılacağı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Karga karakterine hayat veren Taner Rumeli Deha'ya veda ediyor.

DEHA'NIN KARGA'SI TANER RUMELİ KİMDİR?

Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat vermişti.