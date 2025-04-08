Başrolün vedası herkesi şaşırttı! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu son kez sete çıkıyor! Onun için final sahnesi yazıldı

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, çarpıcı bir ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

Dizide "Pembe" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan ayrılacağı öne sürüldü. Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını duyanlar inanmakta güçlük çekti.

Kulislerinde konuşulanlara göre, sevilen oyuncunun diziden ayrılma sebebi senaryoya dayanıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Pembe karakterinin hikâyesi sona erdi.

Bu iddialar, Taşçıoğlu'nun dizideki rolünün artık senaryoda yer bulamayacağı ve karakterin doğal akış içerisinde veda edeceği şeklinde yorumlandı.

ONUN İÇİN FİNAL SAHNESİ YAZILDI

TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım programında Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrıldığı konuşuldu.

Nur Tuğba Namlı konuya dair yaptığı açıklamada; ''Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını geçen hafta sürpriz bir şekilde öğrendi. Ünlü oyuncu birden öleceğini öğreniyor. Başka dizide oynayacağı iddiası külliyen yalan. Dizi setinde diğer oyuncularla bilerek kavga etti ve ayrılmak istedi iddiası da kesinlikle yalan.'' ifadelerini kullandı.