MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Başrolün vedası herkesi şaşırttı! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu son kez sete çıkıyor! Onun için final sahnesi yazıldı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiğimiz Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda edecek olması herkesi şaşırttı. Ünlü ismin hikayesinin bittiği için projeden ayrılacağı duyulunca dizinin takipçileri tepki gösterdi. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden nasıl ayrılacağı da belli oldu.

Başrolün vedası herkesi şaşırttı! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu son kez sete çıkıyor! Onun için final sahnesi yazıldı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, çarpıcı bir ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

Dizide "Pembe" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan ayrılacağı öne sürüldü. Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını duyanlar inanmakta güçlük çekti.

PEMBE

Kulislerinde konuşulanlara göre, sevilen oyuncunun diziden ayrılma sebebi senaryoya dayanıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Pembe karakterinin hikâyesi sona erdi.

Bu iddialar, Taşçıoğlu'nun dizideki rolünün artık senaryoda yer bulamayacağı ve karakterin doğal akış içerisinde veda edeceği şeklinde yorumlandı.

ONUN İÇİN FİNAL SAHNESİ YAZILDI

TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım programında Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrıldığı konuşuldu.

pembe 3

Nur Tuğba Namlı konuya dair yaptığı açıklamada; ''Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını geçen hafta sürpriz bir şekilde öğrendi. Ünlü oyuncu birden öleceğini öğreniyor. Başka dizide oynayacağı iddiası külliyen yalan. Dizi setinde diğer oyuncularla bilerek kavga etti ve ayrılmak istedi iddiası da kesinlikle yalan.'' ifadelerini kullandı.

gel konuşalım

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süleyman Çakır yine unutulmadı! Sosyal medya onu konuştu Süleyman Çakır yine unutulmadı! Sosyal medya onu konuştu
Yine yaptı yapacağını! Bikini üstünü çıkarıp... Yine yaptı yapacağını! Bikini üstünü çıkarıp...

Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB yaz tatilini erkene çekiyor mu? Bakanlık Mynet'e açıkladı!

MEB yaz tatilini erkene çekiyor mu? Bakanlık Mynet'e açıkladı!

Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor...

Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor...

Canlı yayında 8 milyon TL'lik para transferi iddiası! Cem Küçük anlattı stüdyodakiler de şaşırdı: “Gözlerim fal taşı gibi açıldı”

Canlı yayında 8 milyon TL'lik para transferi iddiası! Cem Küçük anlattı stüdyodakiler de şaşırdı: “Gözlerim fal taşı gibi açıldı”

İstifa etti peş peşe zehir zemberek sözler!

İstifa etti peş peşe zehir zemberek sözler!

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi!

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.