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Bebek müjdesi vermişti! Wilma Elles'in 4. çocuğunun cinsiyeti belli oldu

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Bebek müjdesini paylaşan güzel oyuncu cinsiyetini de açıkladı.

Bebek müjdesi vermişti! Wilma Elles'in 4. çocuğunun cinsiyeti belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi'nin velayeti anneye verilmişti.

Ünlü isim, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti. Alman oyuncu, geçtiğimiz sene ise müjdeli haberi vererek, hamile olduğunu duyurmuştu.

Bebek müjdesi vermişti! Wilma Elles in 4. çocuğunun cinsiyeti belli oldu 1

Elles, 5 Ekim'de Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte yaptığı paylaşım ile kızını kucağına aldığını duyurmuştu.

Bebek müjdesi vermişti! Wilma Elles in 4. çocuğunun cinsiyeti belli oldu 2

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü isim günler sonra bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Erkek bebek beklediğini duyuran Elles, "Biz de aramızda küçük bir cinsiyet belirleme partisi yaptık... Çoğu tahminleri doğru:) Siz nereden bildiniz? Milat' a erkek kardeş geliyor... Az kaldı... Ama en önemlisi sağlık..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Wilma Elles
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