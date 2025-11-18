MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Begüm Öner hamilelik pozlarını peş peşe paylaştı! Yorumları kapattı

Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Elvan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Begüm Öner şimdilerde annelik heyecanlı yaşıyor. Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü isim hamilelik pozlarıyla gündeme geldi. Begüm Öner'in karnı burnunda pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Begüm Öner hamilelik pozlarını peş peşe paylaştı! Yorumları kapattı
Öznur Yaslı İkier

Ceyhun Fersoy ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Begüm Öner şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.

Begüm Öner hamilelik pozlarını peş peşe paylaştı! Yorumları kapattı 1

Kız bebek bekleyen ünlü isim karnı burnunda fotoğraf çekimi yaptı. Begüm Öner'in pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Begüm Öner hamilelik pozlarını peş peşe paylaştı! Yorumları kapattı 2

Begüm Öner'in hamilelik pozlarını eleştirileri görmemek için kapattığı görüldü.

Begüm Öner hamilelik pozlarını peş peşe paylaştı! Yorumları kapattı 3

Öner, bebeğin cinsiyetiyle ilgili yaşadıkları küçük şaşkınlığı şöyle anlattı; "İlk başta erkek denmişti. Biz de bir süre öyle düşündük, herkes erkek istiyordu. Tabii bize fark etmezdi, kız da olurdu, erkek de. Sonra isim konusunu düşündük. Benim aklımda zaten hazır vardı, hemen karar verdik. Kolay oldu" dedi.

Begüm Öner hamilelik pozlarını peş peşe paylaştı! Yorumları kapattı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı Aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı
Operasyonla evinden alınmıştı! Günler sonra sessizliğini bozduOperasyonla evinden alınmıştı! Günler sonra sessizliğini bozdu

Anahtar Kelimeler:
Begüm Öner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.