Berdan Mardini '15 yaş küçük eşinden boşanıyor' denmişti! Son noktayı koydu

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eşi Dilara Talay ile boşanacağı iddiaları bir süredir magazin manşetlerindeydi. Çiftin, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıktan sonra tüm fotoğrafları da kaldırması dikkat çekmişti. Berdan Mardini ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Öznur Yaslı İkier

Eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Berdan Mardini'nin, kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile yeni bir ilişkiye başlaması çok konuşulmuştu.

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan ünlü türkücü, Dilara Talay ile Nisan 2025'te sessiz sedasız evlendi.

Berdan Mardini 15 yaş küçük eşinden boşanıyor denmişti! Son noktayı koydu 1

Çiftin, evliliklerinde kriz çıktığı iddia edildi. İkilinin, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıktan sonra tüm fotoğrafları da kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

Berdan Mardini 15 yaş küçük eşinden boşanıyor denmişti! Son noktayı koydu 2

Mardini ve Talay’dan dedikoduları sonlandıran bir hamle geldi. Konser için gittiği Kıbrıs'tan eşiyle fotoğraf paylaşan Mardini paylaşımına 'Kasımda aşk başkadır' notunu düştü.

Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini
