Berdan Mardini '15 yaş küçük eşinden boşanıyor' denmişti! Son noktayı koydu

Eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Berdan Mardini'nin, kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile yeni bir ilişkiye başlaması çok konuşulmuştu.

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan ünlü türkücü, Dilara Talay ile Nisan 2025'te sessiz sedasız evlendi.

Çiftin, evliliklerinde kriz çıktığı iddia edildi. İkilinin, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıktan sonra tüm fotoğrafları da kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

Mardini ve Talay’dan dedikoduları sonlandıran bir hamle geldi. Konser için gittiği Kıbrıs'tan eşiyle fotoğraf paylaşan Mardini paylaşımına 'Kasımda aşk başkadır' notunu düştü.