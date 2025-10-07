Berdan Mardini 15 yaş küçük eşinden boşanıyor! Son paylaşımı gündemde

Eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Berdan Mardini'nin, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yeni bir ilişkiye başlaması çok konuşulmuştu.

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan ünlü türkücü, Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mardini, 2 senedir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. Sessiz sedasız bir şekilde evlenen çiftin nikahını Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıymıştı.

Ünlü isim son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Çiftin, evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Mardini'nin kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay, sosyal medyadan takipten çıktıktan sonra soyadını da kaldırdı.

Berdan Mardini şimdi de yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü isim; 'Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü; Saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir.' sözlerini paylaştı.