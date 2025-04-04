Beren Saat oyunculara açılan boykot soruşturmasına tepki gösterdi! ''Ben kefilim''

Boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat, TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat'a destek paylaşımı yapan oyuncular Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da kadrosunda yer aldıkları TRT dizilerinin kadrosundan apar topar çıkarıldı.

Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu ise boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı, ardından yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

DESTEK VERMEKTEN ÇEKİNMEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beren Saat, meslektaşlarına destek vermekten çekinmedi. Saat; "Oyuncu arkadaşlarımın projelerden çıkarıldığını, hesaplarına erişin engeli getirildiğini, gözaltına alındığını, soruşturmaların artacağını üzülerek öğreniyorum. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' şöyle dursun, hepsi Türkiye'nin iyiliğini isteyen, yetenekli, iyi niyetli insanlar olduklarına ben kefilim." ifadelerini kullandı.