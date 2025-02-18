Beria Özden Bahar Candan'ın kocasına attığı mesajı ifşalamıştı! Survivor Yunus Emre'nin görüntüleri ortaya çıktı

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen daha sonra da tahliye edilen Bahar Candan şimdilerde normal hayatına döndü bile...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bahar Candan'ın Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Yunus Emre'ye attığı mesaj ortaya çıkmıştı.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden kocasına atılan mesaja çok sinirlenmiş ve "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" notuyla Instagram hikayesinde paylaşmıştı.

İddiaların ardından Bahar Candan, Yunus Emre'nin bodyguard'ı olduğuna dair paylaşımlar yaptı ve bir fotoğray yayınladı. Beria Özden ise bu paylaşım sonrası "Stüdyoda denk geldiğinden çekilmiş saçma bir foto çok büyütülecek bir şey değil. Allah akıl fikir versin diyeceğim de kime diyeceğim hayvan laf anlar bu anlamaz. Basitlik, gurursuzlu, hayattan ders çıkarma 0." ifadelerini kullanmıştı.

BU GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE!

Beria Özden'in yalnızca fotoğraf diye belirttiği görüntünün bir video olduğu ortaya çıktı. Survivor Yunus Emre ve Bahar Candan'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.