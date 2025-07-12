Berk Oktay kızı Mira Milena ile tatilde! Baba kız pozuna beğeni yağdı

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Son olarak Berk Oktay, kızı Milena ile çıktığı tatilden paylaşım yaptı. Baba kızın tatil pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.