MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Berk Oktay kızı Mira Milena ile tatilde! Baba kız pozuna beğeni yağdı

Kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Berk Oktay, 1 yaşına basan kızları Mira Milena ile tatile çıktı. Çeşme'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Berk Oktay'ın kızıyla karesine beğeni yağdı.

Berk Oktay kızı Mira Milena ile tatilde! Baba kız pozuna beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Berk Oktay kızı Mira Milena ile tatilde! Baba kız pozuna beğeni yağdı 1

Son olarak Berk Oktay, kızı Milena ile çıktığı tatilden paylaşım yaptı. Baba kızın tatil pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Berk Oktay kızı Mira Milena ile tatilde! Baba kız pozuna beğeni yağdı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Harbiye konserinin ikinci gününde yine olay oldu! Sandalye dansı ve kıyafeti çok eleştirildi Harbiye konserinin ikinci gününde yine olay oldu! Sandalye dansı ve kıyafeti çok eleştirildi
Evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak'a yorum yağdıEvlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak'a yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok daha erken emekli olabilecekler!

Çok daha erken emekli olabilecekler!

Bütün kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK karar aldı, kredi kartı ve kredilere yeni yapılandırma geldi

Bütün kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK karar aldı, kredi kartı ve kredilere yeni yapılandırma geldi

Koşarak uçağın motorunun içine atladı!

Koşarak uçağın motorunun içine atladı!

Evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak'a yorum yağdı

Evlilik sonrası ilk paylaşım! Eşi Ceren Azak'a yorum yağdı

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Bölgeyi değiştirecek proje! Terör bitiyor, dev yatırım geliyor

Bölgeyi değiştirecek proje! Terör bitiyor, dev yatırım geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.