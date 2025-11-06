Beşiktaş'ın yıldızı Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e evlilik teklifi! 8 milyon TL'lik tektaşı böyle gösterdi

Beşiktaş'ın futbolcusu Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e geçtiğimiz hafta evlilik teklifinde bulundu.

Bilge Yenigül ise önceki gün arkadaşlarıyla buluşup tebrikleri kabul etti.

Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan ünlü fenomenin parmağındaki dev tektaşı dikkatlerden kaçmadı.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Cengiz Ünder bu tektaş için tam tamına 8 milyon lira ödemiş.