Beşiktaş'ın yıldızı Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e evlilik teklifi! 8 milyon TL'lik tektaşı böyle gösterdi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, iki hafta önce sevgilisi Bilge Yenigül'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Cengiz Ünder'in sevgilisine hediye ettiği 8 milyon TL'lik tektaş ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Beşiktaş'ın futbolcusu Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e geçtiğimiz hafta evlilik teklifinde bulundu.

Beşiktaş ın yıldızı Cengiz Ünder den sevgilisi Bilge Yenigül e evlilik teklifi! 8 milyon TL lik tektaşı böyle gösterdi 1

Bilge Yenigül ise önceki gün arkadaşlarıyla buluşup tebrikleri kabul etti.

Beşiktaş ın yıldızı Cengiz Ünder den sevgilisi Bilge Yenigül e evlilik teklifi! 8 milyon TL lik tektaşı böyle gösterdi 2

Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan ünlü fenomenin parmağındaki dev tektaşı dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş ın yıldızı Cengiz Ünder den sevgilisi Bilge Yenigül e evlilik teklifi! 8 milyon TL lik tektaşı böyle gösterdi 3

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Cengiz Ünder bu tektaş için tam tamına 8 milyon lira ödemiş.

Beşiktaş ın yıldızı Cengiz Ünder den sevgilisi Bilge Yenigül e evlilik teklifi! 8 milyon TL lik tektaşı böyle gösterdi 4

Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder beşiktaş
