Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu günler sonra ortaya çıktı! 'Hafıza kaybı yaşadım'

Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı. Bir galada boy gösteren ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu günler sonra ortaya çıktı! 'Hafıza kaybı yaşadım'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez bir galada kameralar karşısına çıktı.

Geçtiğimiz aylarda aniden bayılarak yere düşen ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilen Yağtu, yaşadığı zor sürecin ardından sağlık durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu günler sonra ortaya çıktı! Hafıza kaybı yaşadım 1

Daha önce menajeri aracılığıyla yapılan açıklamada, oyuncunun beyin damarlarında biri patlamak üzere olan dört anevrizmaya rastlandığı belirtilmişti. Yağtu da o dönemde yaptığı paylaşımda, zaman zaman şiddetli baş ağrıları yaşadığını ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.

Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu günler sonra ortaya çıktı! Hafıza kaybı yaşadım 2

'HAFIZA KAYBI YAŞADIM'

Rahatsızlığının ardından ilk kez konuşan Ahu Yağtu, “Şu anda iyiyim ama vertigom hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, beyin anevrizması operasyonuyla ilgili fakat vertigodan kurtulamadım. Allah kimsenin başına vermesin. Düşme sebepli bir beyin sarsıntısından dolayı kısa süreli bir hafıza kaybı oldu ama sonra geri geldi. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi” dedi.

Ahu Yağtu'nun son haline sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdı.

13 Kasım 2025
13 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Anahtar Kelimeler:
Ahu Yağtu
