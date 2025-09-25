MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Ahu Yağtu taburcu oldu

Cem Yılmaz'ın eski eşi oyuncu Ahu Yağtu geçtiğimiz günlerde sokakta baygınlık geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı. Günlerdir tedavi gören ve beyin anevrizması teşhisi konan Yağtu bugün taburcu oldu. Ünlü isimden sağlık durumu hakkında açıklama gecikmedi.

Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Ahu Yağtu taburcu oldu
Öznur Yaslı İkier

Cem Yılmaz'ın eski eşi, oyuncu Ahu Yağtu geçtiğimiz günlerde sokakta baygınlık geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Yağtu'nun menajerlik şirketi "Ahu Yağtu geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler" açıklamasını yapmıştı.

Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Ahu Yağtu taburcu oldu 1

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Günlerdir hastanede tedavi gören Ahu Yağtu, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşım ile taburcu olduğunu duyurdu.

Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Ahu Yağtu taburcu oldu 2

Yağtu, "Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum. Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 yaş küçük eşi Murat Özdemir hakkında 'suç örgütü' iddiası vardı... Ebru Gündeş boşanıyor! Resmi açıklama yayınladı12 yaş küçük eşi Murat Özdemir hakkında 'suç örgütü' iddiası vardı... Ebru Gündeş boşanıyor! Resmi açıklama yayınladı
En Hamarat Benim ile fenomen olmuştu! Yeniden tesettüre girdiEn Hamarat Benim ile fenomen olmuştu! Yeniden tesettüre girdi

Anahtar Kelimeler:
Ahu Yağtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.