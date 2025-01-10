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  4. Beyin kanaması geçirmiş uzun süre hastanede kalmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen fenomen diziye dahil oldu! İlk görüntü ortaya çıktı

Beyin kanaması geçirmiş uzun süre hastanede kalmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen fenomen diziye dahil oldu! İlk görüntü ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 15:51
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26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeni ile tam üç kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rahatsızlığından dolayı rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Settar Tanrıöğen aylar sonra fenomen diziye dahil oldu ve setlere geri döndü. Tanrıöğen'in setten ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

Beyin kanaması geçirmiş uzun süre hastanede kalmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen fenomen diziye dahil oldu! İlk görüntü ortaya çıktı

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakteriyle adından sıkça söz ettiğimiz usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması yüzünden tam üç kez ameliyat olan usta oyuncu bu yüzden diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken Settar Tanrıöver'in yerine Kızılcık Şerbeti'ne Ahmet Mümtaz Taylan dahil edilmişti.

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ÇEKİMLER BAŞLADI

Aylar sonra toparlanan usta oyuncu şimdi de Kızıl Goncalar dizisi ile setlere geri dönüyor. Settir Tanrıöğen’in çekimleri başladı. Tanrıöğen, fenomen dizide Saatçi Aziz rolüne hayat verecek.

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Senaryosunu Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen çok etkili bir karakterle diziye ayrı bir soluk getirecek. Usta oyuncu bu rolü ile tam bir yıl sonra setlere geri dönmüş olacak.

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YORUM YAĞDI

Usta oyuncunun setten görüntüsü de ortaya çıktı. Settar Tanrıöğen'e sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'usta geri döndü' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
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