Beyninde kitle olduğunu açıklamış son haliyle üzmüştü! Ünlü şarkıcı Lara test sonucunu paylaştı! 'Artık yeniden...'

Geçtiğimiz günlerde doktorların beyninde kitle tespit ettiğini duyuran şarkıcı Lara, son halini paylaşmış ve görüntüsüyle üzmüştü. Ünlü isim, yeni paylaşımıyla sağlık durumundaki sevindiren gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, 'Lara' beyninde bir kitle belirlendiğini açıklamıştı.

Lara, yaptığı paylaşımda: ''Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı:

''GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM''

Lara, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni mesajıyla sevenlerine güzel haberi verdi. Ünlü isim, son sağlık durumu hakkında şu sözleri kullandı:

''Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim.

Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim.''

