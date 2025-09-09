Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara son durumunu paylaştı! 'Artık her şey bambaşka'

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Lara, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı, kısa bir süre önce beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Lara, birkaç gün önce beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ancak tedavisinin süreceğini belirtmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu süreçte bir hayli zayıflayan ünlü isim son durumunu paylaştı.

"1 KİLO ALMIŞIM"

Ayna karşısında selfie çeken Lara, paylaşımında "Önce Allah sonra annemin sayesinde 1 kilo almışım. Bugünden itibaren her şey bambaşka..." ifadelerini kullandı.