Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara son durumunu paylaştı! 'Artık her şey bambaşka'

Kısa bir süre önce beyninde kitle olduğu tespit edilen ünlü şarkıcı Lara, son durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, 1 kilo aldığını duyurdu.

Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara son durumunu paylaştı! 'Artık her şey bambaşka'
Öznur Yaslı İkier

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Lara, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı, kısa bir süre önce beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara son durumunu paylaştı! Artık her şey bambaşka 1

Lara, birkaç gün önce beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ancak tedavisinin süreceğini belirtmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu süreçte bir hayli zayıflayan ünlü isim son durumunu paylaştı.

Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara son durumunu paylaştı! Artık her şey bambaşka 2

"1 KİLO ALMIŞIM"

Ayna karşısında selfie çeken Lara, paylaşımında "Önce Allah sonra annemin sayesinde 1 kilo almışım. Bugünden itibaren her şey bambaşka..." ifadelerini kullandı.

Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara son durumunu paylaştı! Artık her şey bambaşka 3

